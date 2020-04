FC Barcelone, Real Madrid : la Liga pourrait reprendre sur un rythme effréné

true

Selon le patron de Mediapro, diffuseur de la Liga, les club espagnols pourraient jouer tous les jours pour terminer la saison le plus tôt possible.

#SéActivo y mantente sano en casa y en todo momento #BeActive #HealthyAtHome #FIFA #UN #WHO @SergioRamos 🤝 @3gerardpique

Difficile de savoir aujourd’hui si la saison 2019-20 ira ou non à son terme à cause de la situation sanitaire. L’UEFA souhaite que la saison se termine au plus tard le 3 août. Invité de Catalunya Ràdio, Jaume Roures, président de Mediapro, futur diffuseur de la Ligue 1, a donné son avis sur la reprise de la Liga.

“Tant que nous ne savons pas, nous devons travailler pour qu’on puisse jouer en juillet et août, a-t-il expliqué. Aujourd’hui il semble précipité de sortir. J’espère que ce sera possible en juillet ou août. Alors vous pouvez jouer les onze matches qui restent, mais sans public. Vous ne pouvez pas jouer deux fois en moins de 72 heures, mais il peut y avoir des matches tous les jours de la semaine dans deux créneaux horaires différents. »

Roures annonce que la crise sanitaire aura un impact immédiat sur le marché des transferts. « Le Mercato ? La situation économique obligera les dirigeants à ne pas reproduire les bêtises du passé. Ça c’est fini. Et sur le marché des transferts l’effet sera immédiat.”