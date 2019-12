Liga : Real Madrid – Athletic Bilbao, les compos (Bale remplaçant, Vinicius titulaire)

true

Quatre jours après avoir été titularisé à la surprise générale pour le Clasico, Gareth Bale retrouve le banc à l’occasion de la réception de l’Athletic Bilbao par le Real Madrid.

Le fait que ce soir le dernier match de l’année et qu’il y ait une coupure après n’a pas incité Zinédine Zidane à reconduire le onze ayant décroché un très bon point mercredi sur la pelouse du Camp Nou (0-0). Comme à son habitude, l’entraîneur du Real Madrid a fait tourner, renvoyant Gareth Bale et Isco sur le banc au profit de Vinicius et Rodrygo.

Real : Courtois – Carvajal, Militao, Ramos, Mendy – Valverde, Kroos, Modric – Rodrygo, Benzema, Vinícius.

Athletic : Unai – Lekue, Yerai, Martinez, Yuri – Garcia, Benat – Williams, Unai Lopez, Ibai – Garcia.