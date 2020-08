Manchester City – Real Madrid (2-1) : le calvaire de Varane a plombé Zidane et Benzema

true

Portés par son énorme fin de saison en Liga, le Real Madrid espérait renverser Manchester City. Mais un match terrible de Raphaël Varane a plombé tout espoir.

Quelques semaines après avoir conquis le titre en Liga au nez et à la barbe du FC Barcelone, le Real Madrid pouvait nourrir l’espoir de renverser la vapeur face à Manchester City. Pour faire tomber la bande de Pep Guardiola après la défaite 1-2 au match aller à Bernabeu, les Merengue étaient contraints au match parfait. Et deux erreurs grossières ont tout plombé.

Malheureusement, elles sont toutes deux à mettre à l’actif du défenseur français qui a vécu une vraie soirée de cauchemar. A la 9e minute de jeu, une passe mal assurée a permis à Gabriel Jesus de transmettre le ballon à Raheem Sterling face au but vide. Et alors que le Real Madrid avait réussi à égaliser, Varane a remis le couvert à la 68e avec une tête en retrait ratée permettant à Gabriel Jesus d’ajuster Courtois pour le but de la qualification.

Benzema avait pourtant remis les siens à hauteur

Privé de son acolyte favori et sans doute mentor, Sergio Ramos, Raphaël Varane a démontré une fébrilité quasiment inédite. Un constat rageant pour Zinédine Zidane et Karim Benzema, qui s’est lui hissé à la hauteur de l’événement avec une tête parfaite pour remettre les siens à hauteur. Mais cela n’a donc pas suffi…