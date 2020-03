PSG – Mercato : le Real Madrid n’a pas oublié Icardi

true

Même s’il l’adore, Florentino Pérez a conscience que Karim Benzema n’a pas l’étoffe pour remplacer statistiquement Cristiano Ronaldo. Et comme le président du Real Madrid est jugé sur ses résultats par les socios, il va lui falloir recruter un véritable buteur lors de la prochaine intersaison.

Son rêve numéro un se nomme Kylian Mbappé. Mais le champion du monde devrait rester encore un an dans sa prison dorée parisienne. En numéro deux, il souhaiterait Sadio Mané. Mais, là aussi, pas certain que Liverpool soit prêt à vendre son meilleur attaquant, bien plus régulier qu’un Mohamed Salah.

👀 El Real Madrid no se olvida de Icardi 💰 El delantero está cedido por el Inter en el PSG que debe pagar 70 millones https://t.co/pjP6v9SszT pic.twitter.com/kLQwOXxjS1 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 17, 2020

C’est pourquoi Pérez explore d’autres pistes. Et l’une d’elles mènerait à Mauro Icardi. Actuellement prêté au PSG par l’Inter Milan, l’Argentin de 27 ans possède une option d’achat de 70 M€. Une paille pour le Real Madrid, prêt à mettre le double pour Mané et le triplé pour Mbappé. Relégué sur le banc, Icardi ne devrait pas rester à Paris. Et comme l’Inter n’en veut plus et que la Juventus semble lui préférer Harry Kane (Tottenham), il serait sans doute très enthousiaste à l’idée de signer au Real !