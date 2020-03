Real Madrid : Ana Mena, un chanteuse à succès débarque dans le clan des WAG

true

Le vestiaire du Real Madrid aurait récemment accueilli une nouvelle WAG de renom. Si elle n’est pas encore très connue en France, Ana Mena s’est fait un nom au sein de la pop latine en Espagne et même à l’international via des featuring avec certains artistes comme Fred de Palma. Alors que sa notoriété explose (et même si la belle reste discrète sur sa vie privée auprès de ses 600 000 followers sur Instagram), ses histoires de couple commencent à fleurir dans les médias à sensations.

En effet, selon la revue ibérique « Corazon », la chanteuse originaire de Malaga serait en couple depuis quatre mois avec le jeune attaquant merengue Brahim Diaz. Le magazine people va même plus loin qu’une simple rumeur publiant un cliché des tourtereaux main dans la main dans les rues de Madrid.

Ana Mena serait même l’une des raisons pour lesquelles l’ancien joueur de Manchester City a refusé de quitter la Capitale pour aller chercher plus de minutes ailleurs durant le mois de janvier 2020. Cette saison, Brahim Diaz (20 ans) n’a disputé que sept bouts de matches avec les Merengues (170 minutes, 1 but, 1 passe décisive). Visiblement il se console ailleurs…