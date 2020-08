Real Madrid : Anelka raconte son calvaire chez les Merengue

true

Avant son retour au PSG en juillet 2020, Nicolas Anelka a vécu un enfer d’une saison au Real Madrid. Il raconte ce passage marquant de sa carrière.

Avant les Galactiques du Real Madrid, Nicolas Anelka (41 ans) était passé par la Maison blanche en 1999. Arrivé d’Arsenal pour 35 M€ (plus gros transfert du monde à l’époque), le natif de Trappes a vécu un vrai calvaire en Espagne. Un épisode qu’il raconte sans langue de bois dans le documentaire « Anelka, l’incompris » que lui a consacré Netflix.

« Madrid c’était la folie. Beaucoup de presse, de supporters. J’ai compris ce que c’était d’être une star quand je suis arrivé au Real Madrid. Et j’ai détesté », raconte l’intéressé, qui a eu droit à un accueil assez froid de ses nouveaux partenaires alors qu’il n’avait pas 20 ans à l’époque : « Quand j’ai terminé ma conférence de presse, j’arrive au vestiaire. J’arrive en premier, je m’assois. A chaque fois qu’il y avait un joueur qui arrivait, il me déplaçait parce qu’il me disait « ça c’est ma place ». Un autre arrivait ensuite… peut-être vingt comme ça. Je me suis dit « qu’est-ce que je fais là ? Ça va être hostile, ça va être chaud ». Ce que j’ai vécu là, c’était le début d’un cauchemar ».

La médiatisation lui fut aussi compliquée : « Quand tu arrives au Real, on te demande beaucoup. On te demande de t’ouvrir. Moi j’étais pas ouvert. Ç’a été un handicap qui a pesé gros dans la balance. J’étais pas pratiquement admis dans l’équipe, sur le terrain j’étais très très moyen, je n’avais pas la presse avec moi. (…) J’ai fait très peu au Real Madrid. J’aurais voulu faire beaucoup plus, mais je n’ai pas eu cette chance-là. Je n’ai pas été bon non plus ».