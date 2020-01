Real Madrid – Atletico : Zinédine Zidane perd une première bataille face à Simeone

true

Ce dimanche soir (19h, sur Canal+ Sport), le Real Madrid défie l’Atletico en finale de la Supercoupe d’Espagne à Djeddah. L’occasion d’une nouvelle opposition entre Zinédine Zidane et Diego Simeone, deux coaches aux styles différents qui ont rythmé l’histoire récente des derbys madrilènes.

Zidane et Simeone se ressemblent beaucoup…

Entre le laborieux argentin et l’élégant français, il y a quand même quelques similitudes comme le rappelle L’Equipe. Fidèles à leurs clubs respectifs, « El Cholo » comme « Zizou » ont été nommés au moment où leurs clubs traversaient une période compliquée et ils ont redressé la barre. Tous deux ont aussi refusé de signer en Italie. A la Juventus pour Zidane. A l’Inter Milan pour Simeone.

… Mais « El Cholo » est beaucoup mieux payé

Comme le rappelle le quotidien sportif, c’est surtout en terme de salaire que réside la plus grande différence entre le Ballon d’Or 1998 et son rival colchoneros. Avec 22 M€ net par an, Diego Simeone touche plus du double de « ZZ ». Comme quoi ce n’est pas toujours le plus fortuné qui offre le plus beau contrat…