Real Madrid : Carvajal n’avait pas attendu le résultat de la demie pour allumer le FC Barcelone !

Depuis mercredi soir et sa victoire sur Valence (3-1), le Real Madrid est qualifié pour la finale de la Supercoupe d’Espagne, qui se jouera dimanche, toujours en Arabie Saoudite. En finale, les Merengues affronteront l’Atletico, tombeur du FC Barcelone (3-2) hier dans l’autre demi-finale.

Mais Dani Carvajal n’avait pas attendu la chute des Blaugranas pour se payer le Barça et son entraîneur Ernesto Valverde. Interrogé sur le fait que l’entraîneur catalan regrettait le nouveau format de la compétition, le latéral droit a sèchement répondu :

« S’il n’est pas d’accord qu’il dépose une plainte. C’est différent, une nouveauté. L’ambiance est différence. On a joué certaines Supercoupes en août et beaucoup de gens étaient en vacances, y compris lorsque c’était un Clasico. L’ambiance n’était pas idéale non plus. »