Real Madrid : comment Karim Benzema a empêché Vinicius Jr de sombrer

Partenaire préféré de Cristiano Ronaldo durant ses années « merengue », chouchou de Florentino Pérez, adoré par Zinédine Zidane, Karim Benzema a toujours su se mettre les gens les plus importants du Real Madrid dans la poche. Dans un entretien au magazine anglais FourFourTwo, son partenaire brésilien Vinicius Jr a expliqué en une anecdote pourquoi le Français avait autant la cote dans la capitale espagnole.

« Karim Benzema est le partenaire qui m’a le plus aidé. Il m’a accompagné dès le premier jour, me donnant des conseils pour prendre les meilleures décisions. Et à chaque fois que nous jouons ensemble, il me dit d’être relâché et concentré à la fois. »

« Lors d’un derby contre l’Atlético, après avoir perdu un ballon qui s’était terminé en but (de Griezmann, suite à une action polémique), il m’avait dit d’échanger nos positions afin que je touche moins le ballon et que je puisse me reconcentrer. Et ça avait fonctionné. Karim pense dix secondes avant tout le monde. Il a de l’expérience et c’est un privilège de jouer à ses côtés. »