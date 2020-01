Real Madrid : comment Rodrygo s’est mis Zidane dans la poche

true

Le site Bernabeu Digital revient sur la trajectoire de Rodrygo, ou plutôt son ascension. En six mois, le jeune ailier brésilien s’est déjà imposé au Real Madrid où il est arrivé pendant l’été en provenance de Santos, l’ancien club de Neymar.

Galatasaray a tout changé

Pourtant, Rodrgo a d’abord dû passer par la Castilla, la réserve du Real, malgré un superbe but inscrit pendant la pré-saison en amical contre le Bayern Munich. Mais quand Zinédine Zidane s’est décidé à le lancer, le prodige a montré l’étendue de ses qualités. Avec pour commencer un but sur son premier ballon, en septembre, à son entrée en jeu contre Osasuna. Puis une très bonne prestation à Galatasaray en Ligue des champions.

Un match aux allures de tournant dans la saison du Real et dans celle de Rodrygo, qui n’a plus quitté l’équipe, depuis. Il totalise à ce jour 7 buts et 2 passes décisives en 16 apparitions.