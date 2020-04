Real Madrid – Coronavirus : une catastrophe économique à venir ?

false

Selon le quotidien Marca, le Real Madrid pourrait connaître de graves dificultés économiques en raison des problèmes de ses principaux sponsors.

C’est le quotidien Marca qui donne, ce matin, la mauvaise nouvelle aux supporters du Real Madrid. Leur club pourrait en effet être touché de plein fouet par la crise économique que fait subir l’épidémie de coronavirus. Et non en raison des salaires des joueurs, pas plus qu’aux droits télés non distribués.

En effet, ce sont les sponsors du Real qui posent problème. Car si le club prévoyait de toucher 371 millions d’euros cette saison grâce à ses sponsors, le montant final devrait être très, très largement revu à la baisse. Marca cite ainsi un membre de la Maison Blanche pour qui, « sans match, les sponsors peuvent ajuster les contrats« .

Sont dans le rouge, Adidas et Emirates, qui dès lors, pourraient se retourner contre le Real et exiger une baisse substantielle de leurs contrats.