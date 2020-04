Real Madrid – Coronavirus : Zidane fait un don en Algérie

true

Depuis la capitale espagnole où il est confiné, le coach du Real Madrid n’oublie pas ses origines algériennes, surtout pas en cette période de crise sanitaire.

A l’image des plus grands joueurs de la planète, notamment Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le monde du foot se mobilise depuis la pandémie du Covid-19. Et Zinédine Zidane n’est pas en reste.

Selon « Marca », l’entraîneur du Real Madrid a fait un don à l’hôpital de la Wilaya de Béjaïa, dont sa famille est originaire. Le Marseillais a notamment fourni des respirateurs, des moniteurs et des kits de réanimation. Ce n’est pas la première fois que Zizou fait preuve de cette générosité envers Béjaia, fidèle à ses racines.