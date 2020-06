Real Madrid : Cristiano Ronaldo n’était pas le plus impressionnant dans le vestiaire madrilène

Médecin du Real Madrid jusqu’en 2017, Jesus Olmo a eu l’occasion de croiser toutes les grandes stars du club merengue, de Cristiano Ronaldo à Karim Benzema en passant par Sergio Ramos et Gareth Bale. Dans les colonnes du magazine Idéal, le médecin raconte quelques souvenirs.

Avec bien évidemment une confirmation de l’application énorme de Cristiano Ronaldo dans son travail quotidien. Une réputation qu’il a mis en pratique jour après jour au Real Madrid. « Oui CR7 est obsédé par sa préparation. (…) Ma relation avec CR7 est très bonne et je l’admire énormément comme sportif. C’est un grand travailleur, exigeant avec tout le monde et lui le premier. (…) Cristiano a un respect extraordinaire pour les professionnels qui travaillent avec lui. Je l’apprécie énormément », a confié Jesus Olmo.

Cristiano Ronaldo was NOT the best athlete at Real Madrid, according to former club doctor Jesus Olmo.

He claims Gareth Bale was the most impressive and was ‘capable of excelling at practically any sport’.

