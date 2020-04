Real Madrid : Cristiano Ronaldo plébiscité dans le XI de légende du club

true

Attaquant du Real Madrid entre 2009 et 2018, Cristiano Ronaldo a été incorporé dans le onze du XXIe siècle par les fans brésiliens.

Le média brésilien Globoesporte a lancé un grand sondage auprès de ses lecteurs pour savoir quel est le meilleur onze du Real Madrid au XXIe siècle. On aurait pu imaginer que les sondés placeraient en pole position un de leurs compatriotes comme Ronaldo ou Roberto Carlos. Mais non…

C’est Cristiano Ronaldo qui détient pour le moment le plus grand nombre de votes. Ils sont en effet plus de 29.000 à avoir placé CR7 dans ce onze historique. Le 2e, Sergio Ramos, le talonne avec 27.500 votes et Zinédine Zidane complète le podium avec un peu plus de 27.000 voix.

Pour les fans brésiliens, le meilleur onze du Real Madrid depuis 2000 est le suivant : Casillas – Carvajal, Sergio Ramos, Cannavaro, Roberto Carlos – Figo, Beckham, Zidane – Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Raul.