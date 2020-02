Real Madrid : de cygne à tigre du Bengale, Benzema invité à évoluer

true

Plume reconnue du quotidien AS, Tomas Roncero s’est fendu d’un billet sur le mutisme de Karim Benzema devant les buts. C’est qu’à l’instar de ce que connaît Lionel Messi actuellement, le buteur du Real Madrid, qui avait débuté la saison pied au plancher, faibli depuis le début de l’année : une seule réalisation lors des huit derniers matches de Liga.

« Ses états de service n’enlèvent rien au fait qu’on demande au Français un peu plus de succès dans ce moment de vérité. Benzema a très bien commencé la saison et avec ses buts, il a aidé la troupe de Zinédine Zidane à se maintenir à flot dans les mauvais moments. »

« En plus, son dernier but valait de l’or, car il nous a donné les trois points lors du derby contre l’Atlético. Mais lors des nuls contre le Betis Séville, l’Athletic Bilbao et le Celta Vigo, il n’a pas marqué et cela a fait six points en moins. Il faut demander à Karim, qui joue au football avec l’élégance des cygnes, qu’en entrant dans la zone de vérité, il devienne un tigre du Bengale impitoyable. »