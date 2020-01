Real Madrid : deux joueurs de Zidane veulent dépasser une légende merengue

true

Le Real Madrid traverse une période étrange de son histoire. Ce n’est pas la plus faste en matière de trophées mais il a tout de même remporté quatre Champions League ces cinq dernières saisons, dont trois d’affilée. Son rayonnement n’a jamais été aussi grand mais il a laissé le leadership en Espagne au FC Barcelone.

Et preuve que l’ère Florentino Pérez est respectable et mérite d’être comparée à celle de Santiago Bernabeu, deux joueurs actuels peuvent prétendre dépasser le mythique Paco Gento, 23 trophées avec les Merengue entre 1953 et 1971. Il s’agit de Sergio Ramos et Marcelo, dont les compteurs sont pour l’instant bloqués à 20.

Mais si les deux défenseurs font carton plein d’ici la fin de la saison, c’est-à-dire s’ils remportent la Supercoupe d’Espagne, la Coupe du Roi, la Liga et la Champions League, ils passeront devant. S’ils se contentent de trois, ils reviendront à la hauteur de la « Boule de Feu »…