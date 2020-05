Real Madrid : Eden Hazard n’a qu’un objectif en tête pour son retour

true

Eden Hazard, l’attaquant belge du Real Madrid, s’est exprimé pour les médias du club en évoquant son retour à l’entraînement.

Comme l’ensemble des joueurs du Real Madrid, Eden Hazard a pu retrouver le goût de l’entraînement depuis quelques jours. Mais ce sentiment est encore plus particulier pour le Belge, régulièrement freiné par des blessures cete saison.

Voilà pourquoi, sur les médias du club, l’attaquant belge a confié sa grande joie. Avec désormais le simple objectif d’être fin prêt quand la compétition reprendra… si elle reprend cette saison. « Je me sens très heureux d’être de retour sur le terrain pour travailler avec mes coéquipiers. Il faut maintenant attendre que les matchs arrivent, mais je suis très content. Après deux mois, il était nécessaire de faire du travail physique et avec ballon. Je veux seulement être prêt pour le prochain match. »

Par ailleurs, l’ailier du Real Madrid a confié sa joie quant au fait de retrouver des entraînements collectifs avec ses partenaires. « Les entraînements sont meilleurs, nous pouvons nous entraîner en groupe et c’est ce que nous préférons. La première semaine a été un peu étrange, mais nous pouvons de nouveau nous entraîner en groupe et face au but. Nous voulons simplement être tous ensemble et tenter de travailler en groupe », a expliqué Hazard dans des propos relayés par Real France.