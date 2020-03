Real Madrid : Eden Hazard parle de sa saison « bien pourrie »

true

Avant de se blesser, Eden Hazard a eu du mal à justifier son transfert au Real Madrid. Lui-même le dit : sa saison est « bien pourrie ».

Sur RTBF, Eden Hazard, l’attaquant belge du Real Madrid, actuellement blessé, a donné de ses nouvelles : « Ça va ! Je reste à la maison, je me soigne. Ça va mieux, on a enlevé les points de suture il y a une semaine. Là je bosse un peu plus, j’arrive à marcher donc ça avance bien ! »

Comme tout le monde en cette période de confinement, l’ancien lillois (29 ans), transféré pour 150 M€ l’été dernier, occupe son temps comme il peut, lui qui s’est fait la boule à zéro. « Je pense que pour les amateurs de foot, c’est difficile. Tout le monde a envie de voir en été une compétition internationale, pour eux c’est dommage mais je pense qu’il y a des priorités dans la vie qui font qu’ils étaient obligés d’annuler. On est comme tout le monde, on attendra l’année prochaine. »

Et à lui de parler de sa première saison décevante au Real, sans langue de bois… « Ma première saison au Real est bien pourrie. Mais tout n’est pas à jeter. C’était une saison d’adaptation. On me jugera sur la deuxième saison. A moi d’être en forme l’année prochaine. » Hazard a inscrit 1 but et délivré 5 passes décisives en 15 matches depuis son arrivée à la Casa Blanca.