Real Madrid : Eden Hazard trouve un prestigieux avocat à Manchester City

true

Recrue phare de l’été au Real Madrid (100 M€ dépensés pour racheter sa dernière année de contrat à Chelsea), Eden Hazard (29 ans) est pour l’instant une grosse déception du côté des Merengue. Auteur de seulement un but en 13 apparitions, le Diable rouge n’a plus joué depuis le 26 novembre dernier et le choc face au PSG.

Victime d’une blessure à la cheville, Hazard est plus proche que jamais d’un retour à la compétition. Un retour qui n’enthousiasme pas forcément les Socios, déçu par l’ancien Lillois, arrivé en surpoids l’été dernier.

Pep Guardiola : « Plus qu’un top joueur, c’est la classe mondiale »

Pour autant, même s’il traverse des jours sombres dans le club de ses rêves, Hazard peut encore compter sur quelques fans en Angleterre. C’est notamment le cas de l’ancien coach du Barça, en poste à Manchester City, Pep Guardiola.

Dans une conférence de presse relayée par AS, le technicien a pris la défense du maître à jouer de la Maison blanche : « S’il ne joue pas bien, c’est qu’il se passe quelque chose à Madrid, parce que c’est un bon joueur. Ce n’est pas un top joueur, mais plus que ça. Ce qu’on a vu de lui en Angleterre… C’est la classe mondiale. Tout le monde sait que vous avez besoin d’une période d’adaptation ». Hazard aura l’occasion de mesurer la crainte qu’il suscite chez les Citizens avec le huitième de finale de Ligue des Champions opposant les deux entités.