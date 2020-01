Real Madrid : en froid avec Pérez, Zidane rêverait de rejoindre CR7 à la Juve !

true

Les supporters du Real Madrid vont mieux. Leur club favori a redressé la barre d’un début de saison inquiétant sur le plan du jeu et des résultats. Depuis deux mois, Zinédine Zidane a trouvé la recette miracle pour repartir de l’avant et prendre enfin le leadership de la Liga au FC Barcelone.

Zidane marqué par ses frictions avec Pérez

La victoire dominicale à Valladolid (1-0) ne masque pas tout. Selon Soccer Link, le coach des Merengue a toujours autant de mal à supporter l’ombre envahissante de Florentino Pérez. « L’an dernier, le président madrilène discutait avec Mourinho et il refusait obstinément d’accéder à la requête majeur de ZZ : Paul Pogba, explique le média. Ce doute, conjugué au refus de signatures et aux discussions avec d’autres entraîneurs et agents a sorti Zidane de ses gonds. »

Zidane serait tellement marqué et remonté contre Pérez qu’il aurait même évoqué en privé qu’il partirait à la Juventus Turin le lendemain d’une hypothétique victoire en C1 avec le Real ! De son côté, la Vieille Dame continuerait de lorgner son ancienne gloire et rêverait de la voir entraîner son équipe. Sûr que Cristiano Ronaldo n’y verrait aucun inconvénient non plus.