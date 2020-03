Real Madrid, équipe de France : Benzema charge Giroud, acte II

true

L’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, en a récemment remis une couche au sujet d’Olivier Giroud, appelé en équipe de France.

On vous relayait l’information tôt ce matin sur notre site : lors d’un live Instagram diffusé hier soir, Karim Benzema, l’attaquant du Real Madrid, comparait Olivier Giroud, titulaire lui en équipe de France, à un « karting ». Alors que Benzema, toujours selon ses propos, était une « Formule 1 ».

Forcément, et il devait le savoir, les propos du Madrilène ont fait le buzz. Ce qui, visiblement, l’a poussé à rectifier certaines choses, tout en assumant. « J’ai dit la vérité tout simplement. Mais on n’a pas retenu ce que j’ai dit sur son apport en équipe de France. On a juste retenu quand j’ai dit que j’étais la F1 et lui le Karting, c’est ce que je pense, et c’est la vérité et c’est comme ça. Si tu me demandes, avec R9 (Ronaldo, le brésilien), lui c’est la F1 et moi je suis le Karting. Et c’est comme ça. »