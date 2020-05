Real Madrid : et maintenant, Gareth Bale critique les socios !

true

Sur le départ du Real Madrid, Gareth Bale s’en est donné à cœur joie en critiquant les socios qui le sifflent lors des matches au Bernabeu.

Après s’être embrouillé avec Zinédine Zidane parce qu’il l’avait laissé sur le banc lors d’un match contre Bruges en C1, après s’être moqué du Real Madrid après une rencontre avec le pays de Galles, Gareth Bale a placé la barre encore plus haut. Pour un média hollandais, l’ailier de 30 ans a critiqué les supporters merengue pour leurs sifflets répétés à son égard !

« C’est l’une de ces choses. Je ne le savais pas trop en venant à Madrid. Cela fait partie de ces choses auxquelles on ne s’attend pas. Vous ne vous attendez pas à ce que vos propres supporters fassent cela à leur propre joueur. Je comprends si c’est s’adressé à l’équipe, si vous ne jouez pas bien ou si vous êtes menés à la mi-temps. Mais huer son propre joueur ou le siffler comme il le font, c’est tout simplement mal. »

« Parce que si vous faites un mauvais match, vous voulez que vos fans vous soutiennent. S’ils se mettent à siffler, votre confiance en vous diminue encore plus. Tout devient plus difficile. Vous allez jouer moins bien, ce qui va les mettre encore plus en colère. Ils se font du mal d’une certaine manière. Pour moi, cela n’a aucun sens. Cela me déconcerte encore aujourd’hui. Je ne comprends pas, ça n’a aucun sens pour moi. »