Real Madrid : Fabio Capello révèle les deux gros problèmes de Zinédine Zidane

Selon l’ancien entraîneur italien Fabio Capello, Zinédine Zidane et le Real Madrid manquent de leaders et… d’un Cristiano Ronaldo.

Dans une interview au quotidien AS, Fabio Capello a donné son point de vue sur le Real Madrid actuel. Un club qu’il a entraîné deux fois une saison, en 1996/97 et en 2006/07, remportant la Liga à chaque fois… mais se faisant virer à chaque fois car le jeu n’était pas à la hauteur des attentes des socios ! Selon l’Italien, Zinédine Zidane, dont il dit le plus grand bien, a deux problèmes avec l’équipe actuelle…

« Il faut des leaders sur le terrain. L’équipe doit avoir un référent, quelqu’un qu’elle peut suivre, qui montre en permanence l’envie de gagner. Moi, j’avais Raul, Hierro, Redondo… Ils voulaient tout le temps tout gagner. Il faut savoir prendre des risques dans une carrière, c’est comme ça qu’on reconnaît les hommes… Je souhaite bonne chance à Zidane. »

L’autre problème du Real se nomme Cristiano Ronaldo, selon Capello : « A chaque fois que je commentais un match des Merengue à la télévision, je disais que l’adversaire devait espérer marquer deux fois s’il voulait gagner. Car tu pouvais être sûr que Cristiano allait en mettre un ». L’Italien n’a pas toujours été aussi élogieux envers CR7. Mais force est de reconnaître qu’il a raison sur ce point…