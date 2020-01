Real Madrid : Fabio Capello taille un costard à Gareth Bale

true

L’ancien coach du Real Madrid a émis de gros doutes sur Gareth Bale et son implication, lui qui est souvent décrié pour sa passion pour le golf.

2 buts et 2 passes décisives en 14 matches : Gareth Bale (30 ans) est discret depuis le début de la saison au Real Madrid, où son départ est régulièrement évoqué. Le Gallois, proche de rejoindre la Chine l’été dernier, s’est surtout fait remarquer par ses frasques, une blessure « douteuse » et un message « douteux » envoyé aux supporters madrilènes, en faisant comprendre que le Real passait pour lui après la sélection galloise et après… le golf !

Fabio Capello, ancien coach du Real, s’est exprimé sur Bale dans le Daily Mail, et il n’a pas été tendre avec lui. « J’ai l’impression que le foot n’est plus une priorité dans sa vie. Il est détaché. C’est potentiellement un joueur fantastique, il est puissant et rapide, mais si tu es un champion tu dois être concentré à 100%. Le foot doit passer avant le reste. »