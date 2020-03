Real Madrid – FC Barcelone (2-0) : Messi, Zidane… Les enseignements du Clasico

true

Zidane a dompté Setién, une vraie bouffée d’oxygène

Avant ce Clasico et la victoire du Real Madrid, Zinédine Zidane était dans l’œil du cyclone. Avoir perdu la tête de Liga et le match aller de Ligue des champions face à Manchester City l’a placé dans une situation délicate. Mais le coach français a trouvé les ressorts pour mettre les siens sur les rails. Après une première période compliquée, Zidane a mis en place un pressing tout terrain bien plus efficace qui a fait très mal au Barça de Quique Setién. Lequel n’a jamais trouvé la parade face au changement d’agressivité des joueurs madrilènes. Un succès qui va sans aucun doute donner du crédit à Zidane.

Messi et Griezmann, une soirée de cauchemar

Dans la lignée de sa saison globale, Antoine Griezmann a livré une performance décevante lors de ce Clasico. L’attaquant français a une nouvelle fois montré que le rôle qui lui est dévolu au FC Barcelone ne lui convient sans doute pas. Mais plus surprenant, Lionel Messi a également montré de vraies limites lors de ce match. Devant la presse avant la rencontre, Quique Setién n’avait pas caché qu’il attendait un « grand match » de la Pulga. Une fois n’est pas coutume, Messi a été parfaitement muselé par la défense madrilène avec quelques interventions marquants de Casemiro ou Varane. Et sur sa seule vraie opportunité du match, il est tombé sur un Courtois impérial…

Ter Stegen et Courtois, deux gardiens au sommet

Car plus que les vingt joueurs de champ, les héros de ce Clasico sont en réalité les deux gardiens. Thibaut Courtois et Marc-André Ter Stegen ont réalisé des parades incroyables aussi bien l’un que l’autre. Il aura d’ailleurs fallu attendre une frappe contrée pour que l’un des deux finisse par céder. Courtois face à Arthur puis Messi, Ter Stegen devant Isco, ont réalisé des arrêts qui montrent que deux des meilleurs gardiens du monde étaient bien aux prises ce dimanche soir.

Kroos et… Mariano, les changements gagnants de Zidane

Le coach madrilène n’a pas eu seulement raison dans la bataille tactique face à Quique Setién que nous évoquions plus haut. Les choix d’hommes ont également été déterminants. Toni Kroos, remplaçant surprise face à Manchester City, a montré à son coach qu’il restait un métronome indéboulonnable. Son intelligence pour inviter l’appel de Vinicius avant sa passe décisive est une magnifique inspiration. Quant à Mariano, qui n’avait jusqu’ici jamais joué en Liga de la saison, Zidane a eu le nez creux en le lançant en toute fin de match. Dans le duel des entrants improbables avec un Martin Braithwaite très en jambes, l’ancien Lyonnais a crucifié le Barça d’un magnifique exploit personnel.