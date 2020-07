Real Madrid, FC Barcelone : Benzema, Griezmann et la dernière chance du Barça à la Une

true

Les quatre principaux quotidiens espagnols font leur Une sur les matches du Real et du Barça, ce dimanche, constituant un tournant dans la Liga.

Marca : « Un titre sur la table »

Cet après-midi à 14h, le Real Madrid se déplace à Bilbao pour son dernier match piège d’ici la fin de saison. Dans la soirée (22h), le FC Barcelone se rendra à Villarreal. Une victoire madrilène couplée à un faux pas catalan pourrait quasiment offrir la Liga aux Merengue, leaders avec quatre points d’avance.

AS : « Deux lions »

La quotidien pro-Real fait sa Une avec Inaki Williams et Karim Benzema, soit les deux attaquants les plus dangereux de l’Athletic et du Real. Ce sont leurs pieds qui devraient décider de l’issue d’une affiche historique du championnat d’Espagne, entre deux des trois clubs jamais relégués.

El Mundo Deportivo : « Aujourd’hui ou jamais »

S’il y a une journée pendant laquelle le Barça peut rattraper son retard sur le Real, c’est celle-là, assure EMD. Et s’il y a un jour où Antoine Griezmann, qui s’affiche en Une, doit enfin se faire accepter par le monde blaugrana, c’est celui-là.

🗞️ La portada de este domingo 5 de julio ⚠️ ‘Hoy o nunca’https://t.co/45pSEHwdZo pic.twitter.com/fOP3B2EolU — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 4, 2020

Sport : « La dernière opportunité »

A l’instar d’EMD, Sport, autre quotidien pro-Barça, estime que c’est la dernière chance pour le FCB de recoller au leader. Mais plutôt que Griezmann, le quotidien a opté pour un autre Blaugrana dans le dur, en l’occurrence Quique Setién. Pour l’entraîneur comme pour le Français, il vaudrait mieux que le FC Barcelone soit champion en fin de saison…