Real Madrid : Guardiola redoute un nouvel exploit signé Zidane

Alors que le Real Madrid semble mal parti en Ligue des champions face à Manchester City, Pep Guardiola redoute une mauvaise surprise.

En s’imposant 2-1 à Santiago Bernabeu en huitième de finale aller de Ligue des champions, Manchester City a pris un bel avantage avant de retrouver le Real Madrid, quelques mois plus tard. Sauf que le club merengue, alors dans le doute, a retrouvé tout son allant pour s’offrir la Liga au nez et la barbe du FC Barcelone.

Un nouveau succès avec Zinédine Zidane comme guide qui a monté une fois de plus sa capacité à faire de grandes choses sur le banc du Real Madrid. Voilà pourquoi Pep Guardiola, dans une interview accordée à DAZN, a affiché beaucoup de prudence. « On ne doit pas trop penser à notre avantage. S’il y a une équipe capable de renverser la vapeur, c’est le Real. C’est une grande équipe comme le Barça ou le Bayern. Ils connaissent la compétition et savent comment l’aborder », estime Guardiola.

L’entraîneur espagnol a ensuite rendu un bel hommage à la carrière de Zidane, que ce soit comme joueur puis comme coach. « J’aurais aimé jouer avec lui. J’ai eu le malheur de jouer contre lui en sélection. Il fait beaucoup de bien au football dans les bons comme dans les mauvais moments. Il me procure de la joie. Même si les gens ne me croiront pas forcément parce qu’il est du Real Madrid je me réjouis que les choses se passent bien pour lui parce que c’est bien pour le football que les choses se passent bien pour des gens comme lui. »