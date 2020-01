Real Madrid : Hazard explique ce qui différencie Zidane de ses autres entraîneurs

true

De retour à l’entraînement après plus d’un mois et demi d’absence, l’ailier du Real Madrid Eden Hazard a accordé une longue interview à AS. Dans laquelle il a beaucoup été question de Zinédine Zidane, qui était son idole et est désormais son entraîneur. Le Belge a notamment parlé du plaisir qu’il prenait à chaque séance.

« Nos entraînements sont toujours avec la balle. Le plaisir de jouer avant tout. Les mouvements, les petits matches… Quand tu connais des entraîneurs italiens, comme ça a été mon cas (Conte, Sarri), tu prends beaucoup moins de plaisir. C’est plus répétitif. Le plaisir, tu le trouves dans les victoires. J’ai été dirigé pendant trois ans par des coachs italiens. Redécouvrir le plaisir du jeu me fait du bien. »

Hazard a aussi évoqué la méthode Zidane, faite de peu de mots mais de beaucoup d’affection pour les joueurs, qui se sentent obligés de le lui rendre sur le terrain. Et jusqu’à présent, ça marche plutôt bien !