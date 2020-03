Real Madrid : Hazard, l’autre grand gagnant du coronavirus ?

true

Le journal AS liste ce samedi les aspects positifs de la crise du coronavirus pour le Real Madrid. Parmi ceux-ci il y a notamment la récupération des blessés. Marcelo et Courtois pourraient finalement ne pas rater de matches. Marco Asensio et Eden Hazard, eux, pourraient profiter du report des rencontres pour porter à nouveau le maillot merengue alors qu’on pensait leur saison terminée.

Victime d’une fissure du péroné droit le 22 février dernier, le Belge a été opéré dans la foulée, mais avec le coronavirus, la Liga et la Ligue des Champions vont repousser la fin de saison, ce qui laisse à l’ancien joueur du LOSC une chance de revenir à temps pour les dernières échéances madrilènes, à l’instar de Luis Suarez, du côté du FC Barcelone.