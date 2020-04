Real Madrid, Juventus : Sergio Ramos se prend pour Cristiano Ronaldo

true

Pendant le confinement, Sergio Ramos multiplie les messages où il s’affiche en train de faire de la musculation. Un acharné du travaille en salle, à l’instar de son grand porte Crisrtiano Ronaldo.

Non non, ce n’est pas une légende : Cristiano Ronaldo est vraiment un travailleur hors pair. Ce que confirme la Gallois Aaron Ramsey, son coéquipier à la Juventus Turin. « Cristiano, c’est un athlète exceptionnel. Il est le premier au gymnase, il passe d’abord par toute sa routine et ensuite il est sur les terrains. C’est un vainqueur », a confié l’ancien Gunner dans un live sur Instagram.

💪🏽“Siempre es BUENA HORA para ENTRENAR” El EJERCICIO NOCTURNO de @SergioRamos. #QuédateEnCasa pic.twitter.com/fgXx61KPmz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 13, 2020

Carlos Tevez, qui avait vu débuter CR7 à Manchester United, a lui aussi été épaté par le Portugais. « Il passe tout son temps au gymnase. Il a une véritable obsession », a soutenu l’Argentin à Marca. Mais Sergio Ramos n’est pas en reste. Le capitaine du Real Madrid le montre en postant une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux où on le voit effectuer une séance de travail en salle. Une séance nocturne, précise le défenseur, aux abdos dignes de ceux de CR7.