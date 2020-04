Real Madrid, Juventus : un joueur merengue est nostalgique de Cristiano Ronaldo

true

Dans un entretien accordé à Bleacher Report, Lucas Vazquez, l’ailier du Real Madrid, fait l’éloge de son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo.

Ce week-end, le journal AS a publié la liste des indésirables au Real Madrid, ces joueurs que Zinédine Zidane souhaiterait voir partir. On y retrouve notamment, sans surprise, Gareth Bale, Mariano, James Rodriguez, Borja Mayoral, Alvaro Odriozola, mais aussi Lucas Vazquez. A un an du terme de son contrat, l’ailier, qui ne devrait pas être prolongé, a accordé un entretien à Bleacher Report dans lequel il évoque notamment ses souvenirs avec Cristiano Ronaldo, non sans éloges.

« J’ai remporté trois fois la Ligue des champions avec le Rea, le club de mon cœur, ça a été une joie absolue, soutient Vazquez. J’ai notamment eu la chance de jouer avec Cristiano Ronaldo, un professionnel incroyable. Il demande toujours le meilleur à lui-même et à ses coéquipiers. J’ai plein de bons souvenirs avec lui, ma passe contre le PSG notamment. Il est parti. Chacun suit son chemin, il faut le respecter. »