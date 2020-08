Real Madrid : Karim Benzema bientôt sur les rings ?

true

Lors d’un échange avec ses fans, l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, a fait part de sa passion pour la boxe. Il pourrait monter sur un ring !

C’est chez lui une habitude. Au même titre que marquer des buts, et décrocher des titres, ce qu’il fait depuis des lustres, Karim Benzema, l’attaquant français du Real Madrid, aime surprendre son monde. Et ce ne sont pas ses récents propos, tenus lors d’un chat avec certains de ses fans, qui vont modifier la tendance. Bien au contraire.

En effet, le buteur madrilène songé à changer de discipline une fois sa carrière de footballeur terminée. Et pas n’importe quel sport : la boxe ! Voici sa réponse lorsque son ami Fouad Ezbiri, champion de kickboxing, lui demande s’il serait partant pour monter sur un ring. « Je kiffe les sports de combat, j’aime bien m’entraîner. Après le foot, pourquoi pas m’entraîner avec toi six mois, et, si tu penses que je peux être prêt pour un combat, pour moi il n’y a pas de problème. »