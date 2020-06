Real Madrid : Karim Benzema lance un défi à Lionel Messi

true

L’attaquant du Real Madrid a hâte de reprendre la Liga pour reprendre la tête au FC Barcelone de Lionel Messi, qui le devance de deux points.

Dans douze jours, la Liga reprendra ses droits après un trimestre de coupure en raison de la pandémie de Covid-19. Le Real Madrid accueillera Eibar (16e) à la ciudad deportiva, le Bernabeu étant indisponible pour cause de travaux. Ce rendez-vous, Karim Benzema l’attend impatiemment, comme il l’a expliqué au site officiel des Merengue.

« Nous avons très envie de revenir à la compétition et de gagner des matches Le premier match contre Eibar, à la maison, sera très important et nous allons tout donner jusqu’à la fin. Deux mois sans toucher le ballon, ça a été un peu difficile. Maintenant, on se sent bien et on va continuer à travailler ensemble, avec ballon. Aujourd’hui, nous avons fait un match (d’entraînement), et les sensations ont été très bonnes pour tous. »

Le Français en a profité pour lancer un défi aux Barcelonais, qui devancent le Real Madrid de deux points en tête de la Liga : « Le message de « Zizou », c’est de prendre du plaisir, de profiter du football. Ce sera différent, c’est sûr. Nous avons toujours besoin des supporters. Mais nous savons que ce que nous avons à faire, c’est gagner les matches et viser la première place ».