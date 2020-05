Real Madrid : la prolongation de Sergio Ramos bientôt officialisée ?

true

Le Real Madrid pourrait officialiser ces prochaines heures la prolongation jusqu’en 2023 de son capitaine Sergio Ramos.

Le Real Madrid procède à une vague de prolongations depuis le début de l’année. Benzema, Valverde, Nacho, Modric et, ce week-end, Casemiro, ont signé un nouveau bail avec le club madrilène. Le prochain à en faire de même devrait être Sergio Ramos.

📸⚽️ Les joueurs ont repris l’entraînement depuis 10 heures. #HalaMadrid pic.twitter.com/jrEfsc7Y6i — Real France (@realfrance_fr) May 11, 2020

Il y a deux jours, c’est ce qu’a révélé OkDiario. Et AS précise ce mardi que l’affaire est en bonne voie. Ramos demanderait deux ans de contrat en plus, ce que le Real aurait accepté. Un accord serait en passe d’être trouvé. A 34 ans, le natif de Camas pourrait donc être madrilène jusqu’en juin 2023.