Real Madrid : la révélation étonnante de Raphaël Varane sur son quotidien

Arrivé au Real Madrid en 2011 en provenance du RC Lens, le nordiste a déjà remporté quatre Ligue des Champions, deux Liga et une Coupe du Roi pour ce qui est des titres majeurs. Mais pour atteindre de tels sommets et être sportif de haut niveau, il faut avoir le soucis du détail. C’est en tout cas ce que révèle Raphaël Varane dans un entretien à Onze Mondial. Le champion du monde français y explique notamment comment il a changé certaines de ses habitudes afin de ne plus être embêté par les blessures.

« J’ai continué à chercher, à changer certaines choses, certaines habitudes. Pendant 23 ans, je prenais le même petit déjeuner. Du jour au lendemain, je me suis dit que ça ne marchait pas, que je me blessais donc j’ai changé. J’ai changé certaines habitudes comme ça du jour au lendemain. Et actuellement, ça me réussit plutôt bien, et je continue à chercher, à m’améliorer tout le temps », révèle-t-il.

En plus de la formule magique du petit déjeuner, le défenseur madrilène pratique beaucoup de soins préventifs. « Tout ce qui est massage, c’est assez classique, plusieurs joueurs en font. Pour ma part, je fais plus un travail sur des choses plus en profondeur : la posture, les articulations, l’équilibre global et général. Ça permet de compenser musculairement en fait. J’essaye d’anticiper là où je pourrais avoir des tensions et quand j’en ai à certains endroits, l’idée est de les enlever le plus vite possible, avant que le muscle ne souffre », conclut le protégé de Zinédine Zidane.