Real Madrid : l’absence de Benzema et Bale en Supercoupe sans conséquence ?

L’entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, a décidé de laisser Karim Benzema et Gareth Bale, blessés, à Madrid alors que son équipe s’est envolée pour l’Arabie Saoudite, où elle disputera la Supercoupe d’Espagne.

Il y a quelques jours, Zinédine Zidane annonçait vouloir tout gagner en 2020 et assurait qu’il avait un groupe suffisamment étoffé pour cela, sous-entendant qu’il n’avait pas besoin de renfort cet hiver. Et puis, Karim Benzema et Gareth Bale ayant rejoint Eden Hazard à l’infirmerie, il a expliqué que ce ne serait pas grave si le club ne gagnait rien cette saison…

Pourtant, l’entraîneur français devrait savoir mieux que quiconque que l’absence de ses stars française et galloise n’est pas forcément handicapante pour le Real ! En effet, depuis 2013/14 et l’arrivée de Bale, les Merengue ont gagné 64,2% de leurs matches avec les deux hommes et… 74,2% sans eux !

Pire : sur la même période, le Real Madrid tourne à une moyenne de 2,5 buts par match, avec ou sans Benzema et Bale ! Alors, certes, Cristiano Ronaldo a longtemps été le véritable baromètre de l’équipe et Benzema a depuis pris sa place mais les fans madrilènes ont tout de même des raisons d’espérer revenir d’Arabie Saoudite avec un trophée !