Real Madrid : l’anecdote hallucinante sur Ronaldo

true

L’ancien attaquant anglais Peter Crouch a révélé que la fois où il avait rencontré le Brésilien Ronaldo, celui-ci était dans un drôle d’état.

L’année prochaine, cela fera une décennie que Ronaldo a pris sa retraite. L’ancien attaquant, aujourd’hui propriétaire de Valladolid, est resté dans les mémoires pour ses chevauchées fantastiques, mélange de puissance, de finesse et de technique. Mais également pour sa propension à faire un peu trop la fête.

D’ailleurs, l’ancien attaquant anglais Peter Crouch a révélé au Daily Mail sa drôle de rencontre avec le Fenomeno… : « Je ne l’ai rencontré qu’une fois. J’étais en vacances à Ibiza et je l’ai vu sur une plage. Il passait son temps à descendre des verres et des bouteilles de bière. Il avait également un cendrier qu’il faisait tenir en équilibre sur son ventre ».

El Real Madrid C. F. lamenta profundamente el fallecimiento de la leyenda del @Atleti José Luis Capón. Toda nuestra fuerza y ánimo a su familia y amigos, a su club y a todos los aficionados del Atlético de Madrid. — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 29, 2020

« Quand il finissait un verre, une top model lui en apportait un autre. L’occasion était trop belle. Je me suis présenté, je pensais qu’il allait dire : « Oh, mais tu es Peter Crouch ». Mais en réalité, il n’avait aucune idée de qui j’étais. Donc, j’ai pris ma photo et je suis parti. Et il est resté ignare du fait que j’étais également footballeur… »