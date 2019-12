Real Madrid : le bon, la brute et le truand de la première partie de saison

true

A l’heure des bilans à mi-exercice, quoi de mieux que de mettre en avant trois des acteurs-clés de ce début de saison sous un air de Sergio Leone ?

Le bon : Karim Benzema

Agé de 32 ans depuis quelques jours, l’ancien Lyonnais ne sera sans doute jamais prophète en son pays, boudé de manière discutable par Didier Deschamps, mais, dans sa vie de joueur de club, il arrive au sommet de son art au sein d’une Maison blanche où il n’a jamais eu tant d’importance auparavant. Joueur indéboulonnable du onze de Zinédine Zidane, « Benz » affiche des statistiques à la hauteur de son rang, légèrement inférieures à celles du phénomène qu’était CR7 mais dans la lignée des grands buteurs madrilènes (16 buts, 7 passes décisives en 23 matches). Le maillon fort des Merengues en 2019-2020, ce sera encore lui.

La brute : Casemiro

S’il fait toujours aussi peur aux attaquants adverses, Sergio Ramos paraît assagi en ce début de saison (seulement 5 cartons jaunes). Une fois n’est pas coutume, le recordman de cartons rouges en Espagne laisse sa place de mauvais garçon de l’effectif au brésilien Casemiro. Cette saison, la sentinelle du Real est le joueur qui a le plus cartonné avec six biscottes glanées en 22 apparitions toutes compétitions. Le besogneux préféré de Zinédine Zidane…

Le truand : Gareth Bale

LE joueur qui tape sur les nerfs des Socios. Accusé par beaucoup d’être trop souvent blessé, de privilégier sa sélection du Pays-de-Galles et même d’être trop distrait par sa passion pour le golf, Gareth Bale a fait preuve d’un froid cynisme en ce début de saison. Roi de la polémique au Real, l’ancien joueur de Tottenham a d’abord demandé à ses dirigeants que le secret médical ne soit plus rompu concernant ses blessures… Avant de chambrer en déployant un drapeau « Wales. Golf. Madrid. In that order » après la qualification de son pays à l’Euro 2020. L’ancien gendre idéal serait-il devenu un bad boy ?