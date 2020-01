Real Madrid : le dernier coup tactique de Zidane décrypté par un de ses joueurs

true

Privé Karim Benzema et Gareth Bale pour cause de blessures, Zinédine Zidane l’a joué pragmatique hier soir en demi-finales de la Supercoupe d’Espagne contre Valence (3-1). L’entraîneur du Real Madrid ne s’est pas obstiné dans un 4-3-3 fétiche, il a opté pour un 4-2-3-1 qui a fonctionné à merveille.

A la récupération, on retrouvait Casemiro et Federico Valverde ; un cran plus haut, Isco, Luka Modric et Toni Kroos. Ces derniers ont inscrit les trois buts merengue. Interrogé par la télévision espagnole au coup de sifflet final, Valverde a expliqué qu’elles avaient été les consignes de Zidane pour faire fonctionner le 4-2-3-1.

« Il voulait que l’on bouge beaucoup mais surtout que l’on permute souvent. Moi, je devais échanger avec Luka. Cela me permettait d’aller harceler les Valencians haut et lui pouvait organiser le jeu plus bas. » Avec leurs permutations constances, les Madrilènes ont fait exploser les tenants de la Coupe du Roi. Et ils attendent maintenant patiemment de connaître leur adversaire en finale.