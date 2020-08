Real Madrid : le dernier pied-de-nez savoureux de Gareth Bale à Zidane

true

Le Real Madrid, ce vendredi soir, joue son avenir européen sur la pelouse de Manchester City. Sans Gareth Bale qui a d’autres choses en tête.

Le Real Madrid, quelques semaines après sa conquête de la Liga, va-t-il réaliser un nouvel exploit en renversant Manchester City après sa défaite de l’aller (1-2) à Bernabeu ? Une chose est sûre, cela se fera sans Gareth Bale, l’ailier gallois ne faisant pas partie du groupe pour cette rencontre.

Hier devant la presse, Zinédine Zidane a tout fait pour rester mesuré au sujet de cette absence. Confiant que ce choix était la volonté du joueur, le coach français ne s’est pas désolidarisé de Bale pour autant. « Beaucoup de choses sont dites, nous avons une bonne relation personnelle. Il a préféré ne pas jouer. Le reste, c’est entre lui et moi. (…) Il n’est pas venu pour des raisons personnelles. C’est une conversation entre lui et moi et je ne vais rien révéler », avait confié Zidane.

Dans ces conditions, la révélation de l’émission El Chiringuito est donc particulièrement savoureuse. Pendant que son coach tentait d’épargner son ailier face à la presse, Gareth Bale profitait tranquillement… d’une partie de golf à Madrid. Si cela n’a rien de répréhensible, le contexte rend forcément cette coïncidence peu avantageuse pour le Gallois.