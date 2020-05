Real Madrid : Benzema, dernière menace contre le FC Barcelone ?

true

Aloirs que la Liga reprendra ses droits en juin, le Real Madrid a tout intérêt à rattraper son retard sur le FC Barcelone. Dans le cas contraire, Zinédine Zidane serait en danger.

Jean-Michel Aulas ne décolère pas. Le président de l’OL gesticule dans tous les sens pour signifier aux instances que le football doit reprendre en France quand il le voit reprendre chez nos pays voisins. En Espagne, la Liga va ainsi reprendre ses droits le 11 juin prochain alors qu’il est un pays plus touché par le coronavirus que la France. La presse ibérique se frotte les mains devant une telle décision et se recentre sur le duel à distance entre le FC Barcelone et le Real Madrid.

Avant le confinement, le club catalan comptait deux petits points d’avance sur son grand rival merengue. Il part donc avec l’avantage dans la course au titre de champion, ce qui pourrait accélérer le départ de Zinédine Zidane. Mal embarqué en Ligue des champions après la défaite au Bernabeu contre Manchester City, ZZ sait que son avenir ne tient plus qu’à un fil. Un sauveur pourrait le maintenir à flot : Karim Benzema.

Benzema, seul capable de sauver Zidane ?

Dans son édition du jour, AS rappelle l’étroite relation qui lie les deux hommes et explique que seul l’ancien attaquant de l’OL a la capacité de combler le retard sur le Barça et ainsi sortir Zidane de ce guêpier. « Zidane affronte la Liga et la C1 avec Benzema comme seul élément capable de marquer, peut-on lire dans le quotidien madrilène. La blessure de Luka Jovic et la présence quasi nulle de Mariano en font un joueur indispensable. Karim a marqué 19 buts, a joué 91% du temps et seul Sergio Ramos se hisse à son niveau cette saison. »