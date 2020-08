Real Madrid : le fiasco du Barça renfloue les affaires des Merengue

true

Grâce à l’élimination prématurée du Barça, le Real Madrid va toucher plus de droits TV que prévu, en Espagne.

La déroute du FC Barcelone contre le Bayern Munich (2-8), conjuguée à l’élimination de l’Atlético Contre le RB Leipzig, en ¼ de finale là aussi, ont fait le bonheur du Real Madrid. Pas uniquement sportivement, mais aussi financièrement. Car en termes de droits télé, le club merengue, éliminé en 8e de finale par Manchester City, en sort gagnant.

AS l’évoque : le Real touchera 800 000 € supplémentaires dans la répartition. Au total, le Real va toucher 85 M€ pour sa participation à la C1 cette saison. C’est moins que le Barça (103 M€) et l’Atlético (94 M€), mais plus que Valence (48 M€), éliminé dès la phase de poules. Et plus, donc, que ce que le Reakl aurait perçu si le Barça ou l’Atlético avait passé le cap des quarts.