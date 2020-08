Real Madrid : le Golden Boy valide le projet Mercato de Perez

true

Les nominations du Golden Boy (meilleur U21 du monde) sont tombées : le Real Madrid dispose de quatre joueurs dans la liste de 60.

Depuis plusieurs années maintenant, le Real Madrid a fait le choix de miser sur des prospects pour renforcer la Maison blanche. Florentino Perez est même prêt à payer des sommes folles pour ne plus passer à côté des nouveaux Neymar, Messi ou Mbappé. Une stratégie qui s’avère payante pour les Merengue, le Real étant aujourd’hui le club le plus représenté pour le prestigieux Golden Boy, le trophée créé par Tuttosport et récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans en Europe.

En effet, avec Takefusa Kubo, Rodrygo, Vinicius Jr et Reinier, le Real Madrid est le seul club du monde à placer quatre éléments dans les 60 nommés. Un nouveau pied de nez au grand rival du FC Barcelone qui ne compte que deux de ses pépites « made in Masia » dans la liste (Pedri, Ansu Fati).

Neuf pépites de L1 nommées, le vainqueur à Dortmund ?

Reste que si les pépites du Real Madrid sont nommées, elles n’ont qu’assez peu de chances d’avoir les faveurs des journalistes internationaux votants pour cette récompense. Sauf surprise, le successeur de Joao Felix devrait se trouver du côté de Dortmund où les deux éléments du Borussia, Erling Haaland et Jadon Sancho, se tirent la bourre.

Parmi les nommés, la Ligue 1 est bien représentée avec neuf éléments : Yacine Adli (Girondins), Marley Aké (OM), Adil Aouchiche (ASSE), Mitchel Bakker (PSG), Eduardo Camavinga (Stade Rennais), Rayan Cherki (OL), Jonathan David (LOSC), Amine Gouiri (Nice) et Strahinja Pavlovic (AS Monaco).