Real Madrid : le message plein de sagesse de Bale par rapport à la reprise

true

L’ailier gallois du Real Madrid Gareth Bale a hâte de reprendre le football mais estime qu’il faut faire très attention à ne pas relancer l’épidémie.

Les mauvaises langues souligneront que, vu son peu d’amour pour le football, il est normal que Gareth Bale propose de prendre son temps concernant la reprise. Mais en vérité, le Gallois, interrogé par BT Sport, rappelle une vérité fondamentale : la santé et la sécurité passent avant tout, même avant le sport le plus populaire de la planète.

« Tout le monde veut jouer au football, oui, mais le plus important est que tout le monde reste en sécurité. Ne reprenons pas trop tôt et assurons-nous que tout est fait afin d’éviter la deuxième vague de ce virus. On entend plein de gens dire qu’ils veulent absolument terminer la saison, faire ci et faire ça. Mais vous devez regarder la situation dans son ensemble : ce qui compte le plus, c’est la santé de chacun. »

🗣️💬 « Tout le monde veut jouer au football, oui, mais le plus important est que tout le monde reste en sécurité. Ce qui compte le plus, c’est la santé de chacun. »https://t.co/kIsvctMEGW — RMC Sport (@RMCsport) April 22, 2020

« Il y aura beaucoup d’autres saisons de football, de Ligues des Champions, de championnats et de coupes. L’important est de sortir de la crise et si nous pouvons faire les choses proprement, cela fera durer le football encore plus longtemps. Et, à l’avenir, nous n’aurons plus de problème similaire. »