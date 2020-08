true

De nouveau prêté par le Real Madrid, Tafekusa Kubo a choisi le Villarreal d’Emery pour continuer sa progression au plus haut niveau.

Au Real Madrid, les places dans le secteur offensif sont chères. Pour cette raison, Tafekusa Kubo a préféré quitter provisoirement la Maison Blanche pour continuer à grandir ailleurs. Après avoir été prêté à Majorque la saison passé, le « Messi Japonais » a choisi Villarreal pour le prochain exercice.

Sur les tablettes du PSG, le joueur formé à la Masia a livré son ressenti sur cette nouvelle étape lors de sa signature. Pour Kubo, le sous-marin jaune d’Unai Emery était le club idoine pour allier temps de jeu et objectifs élevés. « Je suis très heureux de faire partie de cette grande équipe. J’espère faire une grande saison d’un point de vue personnel et aussi collectif. J’ai choisi Villarreal car c’est la meilleure option, c’est ce que j’ai pensé avec ma famille et mes agents. Il y a eu d’autres offres, mais c’était la meilleure. C’est pourquoi je suis venu ici. Je suis seulement concentré sur Villarreal, je ne pense à rien d’autre. Je suis à 100% au service de Villarreal, comme cela était le cas la saison passée à Majorque. »

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Real Madrid, l’ailier gauche de 19 ans tentera de rééditer les belles performances entrevues l’année dernière avec Majorque (4 buts et 5 passes décisives en 35 rencontres de Liga). Il voudra aussi taper dans l’oeil de Zinédine Zidane. Le technicien français suit avec attention le profil de l’international japonais.