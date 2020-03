Real Madrid : le sinistre anniversaire de Gareth Bale

true

Hier lundi, cela faisait très exactement un an que Gareth Bale n’a plus marqué avec le Real Madrid au stade Santiago-Bernabeu.

Hier lundi 16 mars, Gareth Bale a « fêté » un bien triste anniversaire : cela faisait très exactement un an que le Gallois n’a plus marqué au stade Santiago-Bernabeu. Une preuve, une de plus, que son expérience au Real Madrid est partie en vrilles depuis plusieurs mois maintenant.

Car l’autre chiffre marquant, en plus de cet anniversaire, c’est que l’attaquant n’a pas eu beaucoup d’occasions de se montrer devant les supporters merengue. En effet, en un an, il n’a joué que 10 matches et n’a passé que 531 minutes sur le terrain de Chamartin. Preuve que Zinédine Zidane ne lui fait pas confiance, quand les blessures le laissent tranquilles.

Et pour peu que la saison de Liga ne reprenne pas, le dernier but de Gareth Bale au Bernabeu restera donc celui inscrit au Celta Vigo le 16 mars 2019. Il s’agissait alors du premier match de Zinédine Zidane sur le banc après son retour. Le Gallois devait être loin de se douter alors que le Français précipiterait la fin de son aventure espagnole…