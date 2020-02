Real Madrid : le souci numéro un de Zinédine Zidane saute aux yeux

true

Hier soir à Levante (0-1), le Real Madrid a dérapé au plus mauvais moment de la saison. En effet, il a lâché son fauteuil de leader de la Liga au FC Barcelone, à une semaine du Clasico au Bernabeu. Un mauvais résultat dans sept jours face à l’ennemi juré et les Merengue ne reverront plus les Blaugranas, alors qu’ils ont fait de la conquête du titre l’objectif de leur saison.

Ce qui a sauté aux yeux hier soir, c’est que le Real Madrid manque d’un deuxième buteur derrière Karim Benzema. Lors de la première partie de saison, le Français a marqué des buts à la pelle. Mais la machine est grippée depuis quelque temps. Et personne n’est en mesure de prendre le relais, comme l’a souligné le journaliste de beIN Benjamin Da Silva.

☄️ Benzema : 13 buts en Liga 🚴🏻‍♂️ Bale : 2 buts

🚴🏻 Jovic : 2 buts

🚴🏻‍♀️ Vazquez : 2 buts

🚴🏻‍♂️ Rodrygo : 2 buts

🚴🏻 Isco : 1 but

🚴🏻‍♀️ Vinicius : 1 but

🚑 Hazard : 1 but ⛽️ Le Real Madrid a besoin d’un 2e buteur @beinsports_FR — ⌜ Benjamin Da Silva ⌟ (@BenjDaSilva) February 22, 2020

Gareth Bale, Luka Jovic, Rodrygo et Lucas Vazquez ont marqué chacun deux fois, Isco, Vinicus Jr et Eden Hazard une seule. Ce qui signifie que Benzema a marqué à lui tout seul plus de buts que ses sept collègues offensifs réunis ! Un problème majeur pour Zinédine Zidane, surtout au vu des échéances qui attendent son équipe !