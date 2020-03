Real Madrid : le vestiaire prépare une action choc contre le coronavirus

true

Selon le quotidien AS, les joueurs du Real Madrid réfléchissent au meilleur moyen d’aider les victimes du Covid-19 via un don collectif.

Régulièrement accusés de vivre sur une autre planète, en raison de l’idolâtrie qui les entoure et des énormes sommes d’argent qu’ils gagnent, les footballeurs font preuve d’une solidarité admirable depuis le début de la crise sanitaire. Nombre d’entre eux font des dons afin d’améliorer le quotidien des victimes ou du personnel hospitalier.

Les joueurs du Real Madrid ne sont pas en reste. Pour le moment, ils ne sont pas passés à l’action mais ils se sont tous mis d’accord sur le principe d’une aide financière. Selon AS, ils ont contacté leurs avocats pour savoir ce qu’il était possible de faire et le mieux. Une fois que tout sera calé, ils feront des dons.

🤔 La plantilla del Madrid estudia la forma de realizar una ayuda económica personal de cada jugador para la lucha contra el coronavirushttps://t.co/wwRbatnYUu — Diario AS (@diarioas) March 24, 2020

Les Merengue se sentent d’autant plus concernés que Madrid est l’épicentre de la crise sanitaire de l’autre côté des Pyrénées. En ce mardi matin, l’Espagne déclarait 35.212 personnes contaminées, 2.316 morts et 3.355 personnes guéries.