Real Madrid : le vide laissé par Cristiano Ronaldo doublement comblé à la reprise ?

Alors que le Real Madrid doit toujours composer avec le vide laissé par Cristiano Ronaldo, deux solutions émergent enfin pour le combler.

Ce dimanche soir, le Real Madrid va retrouver à son tour la compétition avec la réception d’Eibar. Zinédine Zidane et ses hommes sont attendus au tournant pour une fin de saison qui s’annonce bouillante. Avec l’ambition de gagner quelque chose pour enfin combler le vide laissé par Cristiano Ronaldo il y a bientôt deux ans.

Pour cela, le coach madrilène pourra compter sur deux apports de poids. Le premier est évidemment le grand retour d’Eden Hazard. Apparu très en forme à l’entraînement ces derniers jours, l’ailier belge revient tel « une grande recrue » comme le laisse apparaître le quotidien Marca dans sa Une du jour.

Mais en prime, sur son site internet, Marca évoque ce dimanche la forme incroyable d’un certain Gareth Bale. Selon le media espagnol, l’ailier gallois démontrerait une condition quasiment jamais vue depuis son arrivée à Madrid. « S’il ne joue pas maintenant, on ne sait pas quand il pourra le faire », estime d’ailleurs une source interne au club. Marca parle en effet d’un Gareth Bale « s’impliquant et montrant l’effort et le dévouement au travail reproché à plusieurs occasions ». Avec ce duo de choc enfin sur pied, le Real Madrid va-t-il réussir à se débarrasser de l’ombre pesante de Cristiano Ronaldo ? Début de réponse ce samedi soir.