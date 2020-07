Real Madrid : les choix de Zidane annoncent la couleur pour le prochain Mercato

true

Gareth Bale et James Rodriguez sont de plus en plus loin dans les choix de Zinédine Zidane au Real Madrid. La porte de sortie, elle, se rapproche…

Bernabeu Digital publie aujourd’hui un article à Gareth Bale et James Rodriguez. Le site consacré au Real Madrid estime que Zinédine Zidane n’a plus aucune relation avec les deux joueurs, qu’il cherche à pousser vers la sortie.

Zizou préfère Asensio et Rodrygo à Bale et James

Bale en prend pour son grade, Bernabeu Digital estimant que ses dernières apparitions sont «d’une apathie indigne du Real Madrid ». Comme James, le Gallois est de plus en plus loin dans les choix de Zidane, qui préfère aux deux joueurs Marco Asensio et Rodrygo Goes. Deux joueurs qui viennent de réaliser une bonne entrée contre Getafe (1-0), en lieu et place de Vinicius et Isco, ce qui ne devrait pas arranger les affaires de Bale et Rodriguez. Ni celles de Mariano, Lucas Vasquez et Brahim, très peu utilisés depuis la reprise de la Liga. Alors que le Mercato s’approche, les choix du Marseillais annoncent de plus en plus clairement la couleur. Difficile d’imaginer Bale et James entrer dans ses plans pour la saison prochaine. Reste que Bale est sous contrat au Real jusqu’en juin 2022. Le bail de James, lui, se termine en juin prochain.